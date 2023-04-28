Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin 109 yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken, Bulgaristan ikinci, Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sınır giriş çıkış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye, 2023'ün ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,71 artışla 6 milyon 212 bin 109 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Ayrıca ilk çeyrekte Türkiye'yi 1 milyon 559 bin 314 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti. Böylece yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 771 bin 423 ziyaretçiye ulaşıldı.

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ÜÇ AYDA ELDE EDİLEN GELİR 8 MİLYAR 690 DOLAR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de turizmden üç ayda elde edilen gelir, 8 milyar 690 milyon 505 bin dolara ulaştı.

Kişi başı ortalama harcama tutarı 1062, gecelik gelir 84 dolar olurken, ortalama kalış süresi ise 12,7 gece olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114,18 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 28,09 artışla Bulgaristan ikinci, yüzde 20,66 artışla Almanya üçüncü oldu. Bu ülkeleri İran ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye üç ayda Rusya Federasyonu'ndan 772 bin 681, Bulgaristan'dan 523 bin 150, Almanya'dan da 504 bin 847 kişi geldi.

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MARTTA 2.3 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ

Martta ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,32 artışla 2 milyon 335 bin 728'e ulaştı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da geçen yıl marta göre yüzde 131,82 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 10,49 azalışla İran ikinci, yüzde 15,78 artışla Almanya üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ile Gürcistan izledi.

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