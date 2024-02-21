Türkiye Yusuf Sarı'yı konuşuyor. Ne yaptın sen!

Kaynak: Akşam
Türkiye Yusuf Sarı'yı konuşuyor. Ne yaptın sen!
Adana Demirspor'da Yusuf Sarı fırtınası sürüyor. Akdeniz ekininde performansıyla öne çıkan milli oyuncu Yusuf Sarı, transferde de ilgi odağı oldu.

Bu sezonun gözde isimlerinden biri de Yusuf Sarı, oldu. Adana Demirspor'da performansıyla ışıldayan ve takımını taşıyan milli oyuncu, A Milli Takım'da da dikkatleri üzerine topladı.

Geçen ara transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı, transferin istenen ismi durumunda.

Önümüzdeki yaz, Avrupa ekiplerinin de radarına giren milli oyuncu, birçok kulübün hedefinde.

25 yaşındaki oyuncuyu birçok kulüp yakın markaja aldı.

Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şimdiye kadar 24 resmi maçta oynadı ve bu maçların 22'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Toplam 1893 dakika forma giyen 25 yaşındaki milli oyuncu, 4 gol ve 9 asistle takımına destek oldu.

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