‘Türkiye yüzünden silahlanıyoruz’ diyen Yunanistan’dan yeni askeri hamle

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yedek askerlik sisteminin ulusal savunma açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, yeni bir gönüllü yedek askerlik modeli oluşturacaklarını duyurdu. Aynı zamanda, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in geçtiğimiz yıl Türkiye ile ilişkiler bağlamında silahlı kuvvetlerin caydırıcı gücüne yapılan yatırımların gerekliliğine dair açıklamaları, Dendias’ın bu adımını daha geniş bir çerçevede anlamlandırıyor.

"ULUSAL BEKAMIZ BUNU GEREKTİRİR"

Dendias, yaptığı açıklamada, “Bugün, nitelikli bir yedeklik sistemine ve vatandaş ordusunun ulusal savunma programımıza entegre edilmesine ihtiyacımız var. Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu gerektiriyor.” dedi.

Operasyonel ve gerçekçi bir eğitim modeline dayalı dinamik bir sistem hedeflediklerini belirten Dendias, zorunlu askerlik hizmetini tamamlayanların gönüllü olarak ilgili birimlere başvurabileceği bir yedek askerlik sistemi kurulacağını ifade etti. Son 10 yılda askerlik yapmış olanlara çağrı yapılacağını aktaran Bakan, 2030 hedefleri doğrultusunda, farklı bir eğitimden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerden oluşan bir güç oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

"TÜRKİYE YÜZÜNDEN SİLAHLANIYORUZ"

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 2024’te yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Miçotakis, “Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık” diyerek, savunma harcamalarının ve askeri kapasitenin artırılmasının bölgesel dinamiklerle bağlantılı olduğunu vurgulamıştı.

Miçotakis acı gerçeği açıkladı. Bunları Türkiye korkusundan yapıyoruz

Bu bağlamda, Dendias’ın gönüllü yedek askerlik sistemi hamlesi, Miçotakis’in işaret ettiği bölgesel güvenlik kaygıları ve silahlı kuvvetlerin caydırıcılığını güçlendirme stratejisiyle uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor. Yunanistan, 2030’a kadar savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflerken, yeni yedek askerlik modeli bu planın önemli bir parçası olarak şekilleniyor.