Miçotakis itiraf etti: Türkiye yüzünden silahlanıyoruz

Bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.

Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile yakınlaşma sürecinin zorluklarının farkında olduğunu belirterek, bu süreci realist bir yaklaşımla ele aldığını ve olumlu gelişmelere odaklanmayı tercih ettiğini söyledi.

Miçotakis, Türkiye'nin "Mavi Vatan" görüşlerinin değişmediğinin farkında olduğunu vurgulayarak, bunun Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesindeki temel zorluk olduğunu ifade etti.

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"Türkiye ile sorunlarımızı kısa vadede çözmemiz mümkün değil," diyen Yunan Başbakan, "Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl içinde sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların çoğuna ihtiyaç duymazdık," şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşta daha ucuz silah sistemlerinin bazen daha verimli olabileceğini gördüklerini belirten Miçotakis, bu nedenle Savunma Bakanlığı ile birlikte Yunanistan’ın kendi inovasyonunu desteklemesine önem verdiklerini ifade etti. Yunanistan Savunma Bakanlığı ve hükümetin, anti-drone sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediklerini dile getiren Miçotakis, Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevcut firkateynleri yerli üretim ve daha ekonomik olacak anti-drone sistemleriyle donatmayı planladıklarını kaydetti.

Miçotakis ayrıca bu konuda Yunan iş dünyasının desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.