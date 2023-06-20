Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL

Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından gözler piyasa fiyatlarına çevrilirken, bir pastaneden gelen 'baklava dilimi fiyatı' fotoğrafı ekonominin iyiye gitmediğini gösterdi.

Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL

Rakamsal bazda asgari ücretin artışı devam ederken, alım gücü olarak değeri her geçen gün düşüyor.

Yapılan pazarlıklar neticesinde 11 bin 402 lira olarak açıklanan asgari ücret henüz çalışanların eline geçmeden fiyat artışları yaşanmaya başladı.

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Hükümet cephesi tarafından 'Türkiye yüzyılı' olarak adlandırılan dönem görünen o ki fiyat artışları ve alım gücünün yerle bir olması şeklinde hatırlanacak.

Bir pastanede çekilen ve baklava diliminin 21 lira olduğunu gösteren kare "Türkiye yüzyılının tek karede özeti" şeklinde yorumlandı.

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