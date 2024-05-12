Türkiye zirvede bitirdi. Helal olsun size

Kaynak: AA
Türkiye zirvede bitirdi. Helal olsun size
Türkiye Milli Karate Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esti, zirveye çıktı.

Türkiye Milli Karate Takımı, Avrupa şampiyonasını zirvede tamamladı.

Türk sporcular, kazandıkları 3 altın ve 7 bronz madalyayla Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda 3 altın ve 7 bronz madalya elde eden ay-yıldızlılar, Almanya (3 altın, 2 bronz) ve Hırvatistan'ın (3 altın, 1 bronz) önünde birinci oldu.

2024 Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

- Altın

Erkekler kata: Ali Sofuoğlu.
Kadınlar kata: Dilara Bozan.
Erkekler kata takım: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir.

- Bronz

Kadınlar kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt.
Kadınlar kumite 55 kilo: Tuba Yakan.
Kadınlar kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen.
Erkekler kumite 60 kilo: Eray Şamdan.
Erkekler kumite 75 kilo: Enes Bulut.
Kadınlar kumite takım: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok.
Kadınlar kata takım: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa.

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