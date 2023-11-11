Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Türkiye’de satış fiyatı 2 bin lira olan Call of Duty: Modern Warfare 3 çıktığı günden itibaren eleştirilerin hedefinde yer aldı. Microsoft’un 69 milyar dolara satın aldığı Activision’ın geliştirdiği ve tüm dünyada merakla beklenen oyun özellikle hikaye modu nedeniyle büyük tepki çekti. Yayıncılar ve oyun basını hikaye modunun çok kısa olduğu ve aceleyle geliştirildiği yorumlarını yaptı.

SADECE 16 AYDA GELİŞTİRDİLER

Oyun dünyasının saygın gazetecilerinden Jason Schreier, Bloomberg’deki son yazısında Call of Duty serisinin son oyunuyla ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı. Schreier’ın edindiği bilgilere göre normalde 3 yılda geliştirilmesi gereken oyun sadece 16 ayda tamamlandı. Activision çalışanların gece gündüz yeni oyun için çalıştığı hatta hafta sonları bile şirkete gelmek zorunda kaldı.

İsmini vermek istemeyen Activision çalışanlarından gelen bilgilere göre, şirket yönetimi 2023 yılında çıkması planlanan bir başka Call of Duty oyunun ertelenmesi nedeniyle programda boşluk olduğunu ve bu boşluğu Modern Warfare 3 ile doldurma kararı aldı.

Aslında bu oyun, geçen yıl çıkan Modern Warfare 2 için bir geliştirme paketi olacaktı ancak sonradan ana oyun olarak çıkarılması kararı alındı. Çalışanlar ise bu karar karşısında hayal kırıklığına uğrarken oldukça stresli bir geliştirme süreci ile karşı karşıya kaldılar.

Eski ve yeni Call of Duty çalışanları, planın ilk birkaç ay boyunca belirsiz bırakıldığını belirtirken bazı çalışanlar ise en baştan bunun bir genişleme paketi olduğunun söylediğini anlattı.

Öte yandan bir Activision sözcüsü yaptığı açıklamada oyunun ilk baştan itibaren ‘ana oyun’ olarak tasarlandığını belirterek söz konusu iddiayı yalanladı.

OYUNU KİMSE BEĞENMEDİ

Call of Duty: Modern Warfare 3 çıktığı günden itibaren tepkilerin odağı oldu. Oyun basını ve yayıncılar, oyunun özellikle hikaye modunun çık kısa olduğunu belirterek oldukça düşük puanlar verdi.

Oyunun bölümleri “yetersiz”, hikâyesi ise “anlamsız” olarak nitelendiriliyor.