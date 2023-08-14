Türkiye'de 3 milyon yıldır yaşayan iki köstebek türü tespit edildi

Eksi 50 artı 50 derecede yaşayabiliyorlar. Türkiye’de 3 milyon yıldır yaşayan 2 köstebek türü keşfedildi.

Türkiye'de 3 milyon yıldır yaşayan iki köstebek türü tespit edildi

Bilim insanları, 3 milyon yıldır Türkiye'nin doğusundaki dağlarda keşfedilmeden yaşadıklarına inandıkları iki tür köstebek tespit etti.

ABD'deki Indiana Üniversitesi, İngiltere'deki Plymouth Üniversitesi ve Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden araştırmacıların son keşfi, Zoological Journal of the Linnean Society dergisinde yayımlandı.

16’DAN 18’E YÜKSELDİ

Son buluşla birlikte, bilinen Avrasya köstebeği türlerinin sayısı 16'dan 18'e yükselmiş oldu.

Üç ülkenin bilim insanları, Türkiye’nin doğusundaki Hakkari ve Tatvan'da iki yeni tür köstebek keşfederken, bunlara 'Talpa hakkariensis' ve 'Talpa davidiana tatvanensis' adı verildi.

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DNA ARAŞTIRMALARI TEYİT ETTİ

DNA araştırmaları, yeni bulunan türlerin diğer köstebeklerden farklı olduğunu teyit etti.

Hakkari ve Tatvan'da ortaya çıkartılan köstebekler dağlık bölgelerde yaşarken, yazın 50 dereceye varan sıcaklarda ve kışın ise iki metre karın altına gömülerek hayatta kalabiliyor.

Daha önceki araştırmalarında yaklaşık 80 yeni hayvan türünün, özellikle de böceklerin keşfinde önemli rol oynayan Plymouth Üniversitesi Su Biyolojisi Profesörü David Bilton, günümüzde yeni memeli türleri bulmanın çok nadir bir durum olduğu için buluşun dikkate değer olduğunu söyledi.

Bilton, “Daha fazla araştırmanın daha fazla çeşitlilik ortaya çıkaracağından ve bu ve komşu bölgelerde daha fazla yeni köstebek türünün keşfedileceğinden şüphemiz yok.” dedi.

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