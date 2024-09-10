Türkiye’de 37 yıldır faaliyet gösteren banka ismini değiştirecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de 37 yıldır faaliyet gösteren banka ismini değiştirecek

Türkiye’nin köklü bankalarından biri olan QNB Finansbank’ın ismi değişecek mi? Banka KAP'a açıklama yolladı, genel kurulda unvan değişliği gündeme alınacak.

Türkiye'nin en ünlü bankalarından QNB Finansbank isim değişikliğine hazırlanıyor. Türkiye'de 37 yıldır faaliyet gösteren ünlü banka QNB Finansbank'ın ismi değiştirilmesi için bankanın genel kurulu toplanıyor.

QNB Finansbank Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama yolladı. O açıklamaya gören bankanın genel kurul toplantısında unvan değişikliğinin günmede alınacağı belirtildi. Genel Kurul tarihi ise 1 Ekim Salı günü saat 11.00 olarak belirlendi. Genel Kurulda ticari isminin "QNB Bank" olarak değiştirilmesinin oylanacağı açıklandı.

1987 YILINDA KURULDU

Finansbank 1987 yılında kuruldu. Banka Hüsnü Özyeğin'in başını çektiği 100 ortakla kuruldu. Finansbank 1990 yılında o zamanki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'nda halka arz edilen ilk özel banka olmuştu.

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ÖNCE YUNANLILARA SATILDI

Finansbank 2006 yılında National Bank of Greece satılarak, Yunanlıların himayesine geçti. 2,8 Milyar dolara satılan banka adı değişmeden faaliyete devam etti. 2016 yılında ise Finansbank Katar'ın en büyük bankası olan Qatar National Bank, QNB Group'a 2,7 milyar euroya satıldı. Bankanın adı bundan sonra "QNB Finansbank" oldu.

QNB Finansbank'ın Türkiye genelinde 436 şube ve 12,034 çalışanı bulunuyor.

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