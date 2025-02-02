Türkiye'de 488 deniz feneri restore ediliyor

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 42'si tarihi olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 488 deniz fenerinin, belirli bir program dahilinde yenilenmeye devam etiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Tarihi, kültürel, mimari mirasımız ve ecdat yadigarlarımız olan deniz fenerlerinin, gelecek kuşaklara aktarılması için koruma, güçlendirme ve yenileme çalışmalarına önem veriyoruz. Son olarak tarihi Kerempe Deniz Fenerimizin restorasyonunu tamamlayarak denizcilerimizin hizmetine sunduk" dedi.

'ÖZGÜN MİMARİ KORUNDU'

Güçlendirme ve yenileme çalışmalarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, "Denizcilerimize yol gösterip ışık tutan tarihi fenerlerimizden Şile Deniz Feneri'nin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını 2022'de tamamladık. Ardından tarihi Anadolu Feneri'nin bakım ve onarımını süratle bitirerek hizmete aldık. 2022 yılı nisan ayı itibarıyla da Yalova'daki tarihi Dilburnu Feneri'nin restorasyonunu bitirdik. Büyük bir titizlikle restorasyonu devam eden tarihi Rumeli Fenerimizdeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yine bu kapsamda ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerin bakım, onarım ve tadilatlarını 2022 yılında, ekonomik ömrünü tamamlamış 21 fenerin yenilenmesini 2023'te tamamladık" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, restorasyon çalışmalarına başlamadan önce deniz feneri, gardiyan binası ve sis düdük binasının yapısal elemanların malzeme analizlerinin yapılarak restorasyon kararlarının alındığını ve arkeometrik yönden incelenerek belgelendiğine de değindi. Bakan Uraloğlu, fener ve sis düdük binasının, özgün mimarisi ve özgün yapı elemanları ile tamamlanıp onarım müdahalesi ile korunduğunu ifade etti.