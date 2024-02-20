Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı. 1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz’e güzel

24 yaşındaki Josh Kerr, Manchester'daki dairesi için kira ve faturalar için ödediği aylık 950 sterlin ödediğini söyledi.

Kerr, kira vermek yerine daha farklı bir alternatif denedi.

Kerr’in, gidiş dönüş uçak biletleri, yeme içme ve konaklama giderlerinin 944 sterline mal olduğu 28 günlük Antalya seyahati sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşmeye devam ediyor. Yüksek kur farkı yabancıları Türkiye’ye davet ederken, vatandaşın belini kırdı.

İngiliz sosyal medya fenomeninin çektiği video gündem oldu.

Josh, bir TikTok videosunda: 'Komik değilim ama kiram, faturalarım ve belediye vergim için 950 sterlin ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar ve bir şaka alırsınız. İngiltere'de ne yapıyoruz?' ifadelerini kullandı.

Josh'un çektiği video 24 saat içinde bir milyondan fazla izlendi.

Genç çocuk videoda Türkiye’de bir ay boyunca istediği tüm yiyecek ve içeceklerle lüks içinde yaşayabileceği söyledi.

Ancak durum Türkiye’de yaşayan vatandaşlar için böyle değil. 3 tarafı denizlerle çevrili 4 mevsimin yaşandığı Türkiye’de insanlar tatil yapmayı hayallerine dahil bile edemezken ay sonunu zor getiriyor.

Josh Kerr, “Oturup yurt dışına her şey dahil programla gitmenin evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum ve öyle olduğu ortaya çıktı.” Dedi.

Josh, tam zamanlı işine uzaktan çalışarak devam edebileceğini de sözlerine ekledi.