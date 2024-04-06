Türkiye'de 57 şehrin ihracatı arttı. İşte en fazla artış olan kentler

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de 57 şehrin ihracatı arttı. İşte en fazla artış olan kentler
Ticaret Bakanlığı, ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 57 ilde de ihracatın arttığını bildirdi.

Türkiye'de 57 ilin ihracatı artış gösterdi, 14 şehir de 1 milyar dolarlık ihracat rakamını geçti.

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat açıklaması. Bakanlık rakamlarına göre bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ihracat miktarı 63,7 milyar dolar oldu.

Ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Aynı dönemde ise 57 şehirin ihracatı ise yükseliş gösterdi.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde ihracata ilişkin gelişmelerin net büyümeye pozitif katkı verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde, pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerin ile ihracatı artırmak üzere sürdürüldüğü belirtildi.

İSTANBUL'UN İHRACATI DÜŞTÜ

Açıklamada ihracatta en fazla artış gösteren şehrin Çorum olduğu kaydedilirken, İstanbul'un ihracatının yüzde 23 düşüşle 4 milyar 410 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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