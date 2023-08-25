Türkiye'de 9 bin 56 mahkum izinden dönmedi. Her yerde aranıyorlar

Kovid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan 19 bin 159 açık cezaevi mahkûmundan 9 bin 56’sı cezaevlerine dönmedi. 15 Ağustos'ta teslim olmaları gereken mahkumlar, yakalanmaları halinde kapalı cezaevlerine konulacak.

Türkiye'de 9 bin 56 mahkum izinden dönmedi. Her yerde aranıyorlar

Cumhuriyet'in haberine göre, salgın izni 31 Temmuz’da sona eren 19 bin 159 mahkûm cezaevine dönmedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 izninde olan ve cezalarını henüz tamamlamayan mahkûmların, 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerektiğini ifade ederek, “Müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar” demişti.

TBMM’den geçerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesine göre, 31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.

100 BİN 774 MAHKUM YARARLANDI

31 Temmuz tarihi itibarıyla uygulamaya geçen düzenlemeden, Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan 100 bin 774 mahkûm yararlandı.

Edinilen bilgilere göre, düzenlemenin ardından 19 bin 159 mahkûmun kalan cezasını tamamlaması için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Bunlardan 9 bin 56’sı cezaevlerine geri dönmedi.

Firari mahkûmlar, verilen süre içinde başvuru yapmadıkları, açık cezaevlerine dönmedikleri için haklarında yakalama kararı çıkarılacak ve yakalandıkları anda kapalı cezaevlerinde infazını tamamlayacak.

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