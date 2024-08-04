Türkiye’de Avrupa’da 5 madalya kazanan 12 yaşındaki judocu müsabaka parası için oto tamircisinde çalışıyor

Diyarbakır’da judo antrenörlüğü yapan Selman Süren, halı sahada sürekli takla attığını gördüğü İbrahim Halil Kadak'ı judo yapması için ikna etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonunda 20 ay eğitim göre 12 yaşındaki çocuk 3 yıl içinde Türkiye’de ve Avrupa’da toplam 5 madalya kazandı.

Henüz 12 yaşında büyük başarılar kazanan milli sporcunun müsabakalara çıkmak için ücret ödemesi gerekiyor. 12 yaşındaki Kadak, müsabaka parasını çıkarmak için oto tamircisinde çıraklık yapıyor. Yaz tatillerinde oto tamircisinde çıraklık yaparak müsabaka parasını kazanmaya çalışan Kadak, “Ne kadar zor olsa bile başarmaya kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Kadak, kazandığı madalyaları ve hangi şartlar altında judo çalıştığını şu sözlerle anlattı:

"Şu an Hamravat Ortaokulu'nda okuyorum. Halı sahada geri takla atarken Selman Hoca beni keşfetti, judoya getirdi. Ondan sonra judoya başladım. Şu ana kadar iyi derecelerim var. 2023'te Balıkesir'de Türkiye 3'üncüsü, Romanya'nın Sibiu kentinde ise birinci olup altın madalya kazandım. 2024 Mayıs'ta Uşak'ta şampiyon oldum. Nisanda Afyonkarahisar'da Türkiye 2'ncisi, temmuzda Muğla Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldum. Okul döneminde, okul bittikten sonra judoya geliyordum. Okul tatil olduğu zaman da oto tamircisinde çalışıyordum. Müsabakalarımız ücretli olduğu için ben de yaz tatilinde oto tamircisine gidip o parayı biriktiriyorum. Ne kadar zor olsa bile başarmaya kararlıyım"

'MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Judo antrenörü Selman Süren de hedeflerinin daha iyi bir kitleye ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı okullardan sınıfları tek tek gezerek, camilerden, mahalle aralarından ve köylerdeki Kur'an kurslarında görüp spora da kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, daha iyi bir kitleye, daha iyi bir sporcuya, daha elit bir sporcuya ulaşabilmektir. Keşfettiğimiz sporculardan bir tanesi de İbrahim Halil, milli sporcu, milli takım düzeyinde çalışmalar yapıyoruz. Sporcumuz İbrahim Halil Kadak da oto tamircisi. Boş zamanlarında oto tamircisinde çalışıp hem spor yayıp hem işine odaklanan bir çocuk. Gayet başarılı" diye konuştu.