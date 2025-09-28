Türkiye’de borçlu sayısı artıyor! Tasarruf hayal oldu

ING’nin ‘Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’ 2025 ikinci çeyrek verileri tasarruf yapamamanın en önemli nedenini de ortaya koydu.

İLK SIRADA KREDİ KARTI VAR

Türkiye’de borç sarmalı derinleşiyor. ING’nin araştırmasına göre her iki kişiden biri borçlu çıkarken, en büyük yük kredi kartı ve banka kredilerinden geliyor. Katılımcıların yüzde 51’i bir kuruma ya da kişiye borcu olduğunu belirtirken, borçların dağılımında ilk sırayı yüzde 46 ile kredi kartı alacakları, ikinci sırayı yüzde 40 ile banka kredileri aldı.

"ELİMİZDEKİ PARA YETMİYOR"

Katılımcıların yüzde 67’si ‘yetersiz gelir’ nedeniyle tasarruf yapamadığını ifade etti. Tasarruf engelleri arasında düşük maaş, işsizlik, yüksek kira ve artan fatura giderleri öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı ‘elimdeki para yetmiyor’, yüzde 25’i ‘iş bulamıyorum’, yüzde 24’ü ise ‘elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar çok yüksek’ dedi.

SOSYAL HAYAT ERTELENDİ

Araştırma, vatandaşların harcama alışkanlıklarındaki daralmayı da gözler önüne serdi. Market alışverişlerinde vatandaşların yüzde 55’i yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını aldığını söylerken, yüzde 56’sı indirim kampanyalarını beklediğini belirtti. Sosyal yaşamda da durum farklı değil. Katılımcıların yüzde 61’i ‘tiyatro, konser gibi etkinliklere para ayıramıyorum’ derken yüzde 54’ü ise maddi sıkıntılar nedeniyle sosyal hayatını ertelemek zorunda kaldığını ifade etti.

Tasarruf eğilimlerini inceleyen araştırma, Türkiye’de tasarruf yapanın da yapamayanın da borçlu olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, tasarruf sahiplerinde borçluluk oranı yüzde 48, tasarruf yapamayanlarda ise yüzde 54’e yükseldi.

BİRİKİMLER NEREDE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Araştırmaya göre tasarruf tercihlerinde altın hâlâ en güçlü seçenek. Yastık altı altın yüzde 35 ile ilk sırada yer alıyor. Evde saklanan nakit TL ve döviz ise yüzde 28’lik oranla ikinci sırada bulunuyor. Böylece, yastık altında değerlendirilen birikimlerin toplam oranı yüzde 63’e yükseliyor. Banka TL vadeli hesapları yüzde 21’de kalırken, hisse senedi ve borsa yüzde 19, değerli metal hesapları ise yüzde 18 oranında ilgi görüyor.