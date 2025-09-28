Türkiye'de bu da oldu: Maç öncesi hakemi bıçakladılar

Nesine 3. Lig'de, bugün Altay'ın Eskişehirspor'u konuk edeceği mücadelede görev yapacak hakem Emre Kaya'nın bıçaklı saldırıya uğradı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan yazılı açıklamada, "28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3.Lig 4. Grup Altay-Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. Yardımcı hakemi Emre Kaya’nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" denildi.

28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3.Lig 4. Grup Altay – Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. Yardımcı hakemi Emre Kaya’nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır. — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) September 28, 2025

Sporst Digitale'den Tahir Kum'u haberine göre, MHK'nın sağlık sorunu olarak açıkladığı olay bıçaklı saldırı çıktı.

Otel çıkarken bıçaklı saldırıya uğrayan Emre Kaya, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.