Türkiye'de de forma giymişti: Eski yıldız futbolcuya tecavüzden 9 yıl hapis

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Çarşamba günü eski futbol yıldızı Robinho'nun 2017 yılında İtalya'da aldığı tecavüz mahkumiyeti nedeniyle dokuz yıllık hapis cezasını kendi ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verdi.

Başkent Brasilia'daki Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi yargıçları 9'a karşı 2 oyla, kariyerinde Real Madrid, Manchester City ve AC Milan gibi önemli takımların formasını giyen futbolcunun mahkumiyetini onayladı.

Robinho, 2013 yılında, AC Milan forması giydiği dönemde bir grup cinsel saldırıya karıştığı gerekçesiyle İtalya'da dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın verildiği sırada ülkesinde bulunan ve Brezilya'nın Robinho'yu iade etmemesi, İtalya'nın Robinho'nun kendi ülkesinde hapsedilmesini istemesine yol açtı. Yargıç Mauro Campbell Marques oylama sırasında "Brezilya suçlular için bir sığınak olamaz" dedi.

Brezilyalı hukuk camiası mahkemenin kararının günler, belki de haftalar almasını beklerken yargıçlar oylamalarını bir günden kısa bir sürede tamamladı. Bu hızlı karar, İspanyol mahkemesinin Brezilyalı futbol yıldızı Dani Alves'in Barselona'da bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet kararının temyizini beklerken bir milyon avro (1,1 milyon dolar) kefalet ödemesi ve pasaportlarını teslim etmesi halinde cezaevinden çıkabileceğine kararıyla aynı gün duyuruldu.

Robinho'nun avukatı José Eduardo Alckmin, Çarşamba günkü duruşmanın başında mahkemeye müvekkilinin ulusal egemenlik gerekçesiyle Brezilya'da yeniden yargılanmak istediğini söyledi. Alckmin, ihzar müzekkeresi olmadan Robinho'nun "birkaç gün, hatta birkaç saat içinde hapse mahkum edilebileceğini" de belirterek sözlerine şöyle devam etti "Robinho bizim yargılamamız için hazır. Eğer oraya bir polis memuru gelirse, buna uyacaktır. Karşı çıkmayacaktır."

Yargıç Francisco Falcão, Robinho'nun cezasını Brezilya'da çekmesi gerektiğini söyledi. Eski yıldız oyuncunun cezasız kalamayacağını ve cezanın infaz edilmemesi halinde Brezilya ile İtalya arasında diplomatik sürtüşme yaşanabileceğini belirterek "Cezasının infazının onaylanması için hiçbir engel yok. Bu durum, bu davada yetkili makam olan Milano'daki bir mahkeme tarafından onaylanmıştır" dedi.

Karara muhalif iki yargıçtan biri olan Raul Araújo, Robinho'nun İtalya'daki bir mahkumiyet nedeniyle Brezilya'da hapsedilemeyeceğini savundu. Mahkemedeki az sayıdaki kadın yargıçtan biri olan Isabel Gallotti ise bu görüşe katılmadı. Gallotti "Bu ceza sağlam temellere dayanıyor ve haklı" dedi.

Pasaportunu Mart 2023'te Brezilyalı yetkililere teslim eden Robinho şu günlerde Sao Paulo yakınlarındaki Santos'ta yaşıyor.

Her türlü suçu inkar etmeye devam ediyor ve Milano'da bir barda kadınla yaşadığı cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunda ısrar ediyor.

Robinho 2002 yılında 18 yaşında Santos'u Pelé döneminden bu yana ilk ulusal şampiyonluğuna taşıyarak ulusal bir üne kavuştu. İki yıl sonra Brezilya liginde 36 maçta 21 gol atarak üretken bir golcü haline geldi. 2005 yılında Brezilya ile Konfederasyon Kupası'nı kazandı ve Real Madrid'e gitti. Ancak Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane ve David Beckham'ın olduğu takımda yeteri kadar forma süresi bulamadı. Daha fazla forma şansı bularak kendini Avrupa'da kanıtlamak isteyen yıldız futbolcu 2008'de Manchester City'ye katıldı. Manchester City'ye imza attıktan bir yıl sonra Leeds'te bir gece gezmesi sırasında tecavüzle suçlandı. Polis suçlamada bulunmadı ve olay kapatıldı.

Robinho 2010 yılında ise genç Neymar'a akıl hocalığı yapmak üzere Santos'a geri döndü. Gelecek vaat eden Neymar'la birlikte Brezilya Kupası'nı kazandı ve 2010 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer aldı.

Brezilyalı oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra AC Milan'a katıldı ve o yıl Serie A şampiyonluğunu kazandı. Tecavüz davasının ardından Santos'a geri döndü.

Kariyerinde yukarıda sayılanlardan başka 2016'de Çin 1. Lig'inde GZ Evergrande forma giyen Robinho, ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de top koşturmuştu.