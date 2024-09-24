Türkiye’de değeri bilinmiyor! Kolesterol düşmanı bu meyve sadece Mersin'de yetişiyor

Türkiye’nin orman derinliklerinde kaybolan bu meyve adeta uzun ömrün reçetesi. Trabzon hurması, sadece şekliyle değil faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Peki bu faydalarıyla ilgi çeken hurma neden yenmeli? İşte Trabzon hurmasının bitmek bilmeyen faydalarına gelin birlikte bakalım.

1.KALBİ KORUR, KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

İçerdiği lif, potasyum ve polifenoller gibi bileşikler kolesterolü düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

2. BAĞIŞIKLIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle hurma, bağışıklık sistemini etkili bir şekilde güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

3 . SAĞLIKLI GÖZLER

Hurmada bulunan karotenoidler gözlerin düzgün çalışması için gerekli. Bu meyvenin düzenli tüketimi katarakt ve sarı nokta dejenerasyonu gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

4. BAĞIRSAK AKTİVİTESİNİ DÜZENLER

Trabzon hurması lifi bağırsak aktivitesini düzenler, kabızlığı önler ve sağlıklı bakteri florasını korur.

5. YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIR

Hurmanın içerdiği antioksidanlar serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize eder, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve cildi çevresel hasarlardan korur.

Trabzon hurması çeşitli şekillerde tüketilebilir. Taze olarak lezzetli, salatalara, tatlılara ve hatta kuru yemeklere de eklenebilir. Kaki ayrıca reçel, reçel veya midye olarak da işleniyor.

Bu egzotik meyvenin diyetinizi nasıl zenginleştirebileceğini ve belki de düzenli bir parçası haline gelebileceğini kendiniz tadın.

TRABZON HURMASI NASIL SAKLANIR?

Trabzon hurması dokunulduğunda yumuşak olmalı, ama çiğ olmamalıdır. Yoğun turuncu renk meyvenin olgunlaştığını gösteriyor. Trabzon hurmaları en iyi oda sıcaklığında ve doğrudan güneş ışığından uzak olan alanlarda saklanmalı.