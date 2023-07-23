Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı

Bir süredir merakla beklenen iki film aynı gün vizyona girmişti. Peki Türkiye'de hangisi daha çok merak edildi? İşte yanıtı.

Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı

Tüm dünyanın merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie'nin aynı gün vizyona girdiği biliniyor.

Vatandaşlar iki film arasında tercih yapmakta zorluk çekerken ülkemizde hangisinin daha çok merak konusu olduğu ortaya çıktı.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Google verilerine göre Türkiye’deki tüm iller son 24 saatte en çok Oppenheimer’ı aradı. Dünya genelinde de yine aynı şekilde en çok aranan film Oppenheimer oldu.

Öte yandan her iki film de beklentileri aşan bir performans sergiliyor. Mevcut verilere göre Warner Bros imzalı Barbie’nin yarına kadar dünya çapında 300 milyon dolardan fazla hasılat elde edeceği tahmin ediliyor. Bu arada Universal'ın Oppenheimer'ı ise Pazar gününe kadar dünya genelinde 165,9 milyon dolar hasılat elde edecek gibi görünüyor.

Bu rakamlar açıkçası tüm tahminleri aşıyor. Öte yandan Barbie, açılış gününde, yani cuma günü 70,5 milyon dolar hasılat kaydetti. Oppenheimer ise aynı gün 33 milyon dolar kazandı.

Öne Çıkanlar
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Son Haberler
Doların 1 TL olduğu zaman Türkiye’de fiyatlar. Nerede o eski günler? Ekonomi
Doların 1 TL olduğu zaman Türkiye’de fiyatlar. Nerede o eski günler?
Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılmalıdır? Sağlık
Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılmalıdır?
Ruhun Duymaz ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz ilk bölüm ne zaman? Keşfet
Ruhun Duymaz ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz ilk bölüm ne zaman?
Yenilenen Mostar Köprüsü’nün açılışının 19’uncu yılı Kültür Sanat
Yenilenen Mostar Köprüsü’nün açılışının 19’uncu yılı
Ya Çok Seversen 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Ya Çok Seversen 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?
Ümraniyespor Dejvi Brigu'yu transfer etti Spor
Ümraniyespor Dejvi Brigu'yu transfer etti
Beşiktaş'ta motokuryeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı Yaşam
Beşiktaş'ta motokuryeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı