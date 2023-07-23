Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı

Tüm dünyanın merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie'nin aynı gün vizyona girdiği biliniyor.

Vatandaşlar iki film arasında tercih yapmakta zorluk çekerken ülkemizde hangisinin daha çok merak konusu olduğu ortaya çıktı.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Google verilerine göre Türkiye’deki tüm iller son 24 saatte en çok Oppenheimer’ı aradı. Dünya genelinde de yine aynı şekilde en çok aranan film Oppenheimer oldu.

Öte yandan her iki film de beklentileri aşan bir performans sergiliyor. Mevcut verilere göre Warner Bros imzalı Barbie’nin yarına kadar dünya çapında 300 milyon dolardan fazla hasılat elde edeceği tahmin ediliyor. Bu arada Universal'ın Oppenheimer'ı ise Pazar gününe kadar dünya genelinde 165,9 milyon dolar hasılat elde edecek gibi görünüyor.

Bu rakamlar açıkçası tüm tahminleri aşıyor. Öte yandan Barbie, açılış gününde, yani cuma günü 70,5 milyon dolar hasılat kaydetti. Oppenheimer ise aynı gün 33 milyon dolar kazandı.