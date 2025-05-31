Türkiye’de en çok domuz eti yiyen iller belli oldu. Listenin başındaki şehir şoke etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde gerçekleştirdiği gıda denetimleri, domuz eti satışının en yoğun olduğu illeri gün yüzüne çıkardı. Şaşırtıcı şekilde, muhafazakâr yapılarıyla bilinen Konya ve Bursa listenin ilk iki sırasında yer aldı.

Bu illeri, turistik bölgeler olan Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana takip etti. Denetimlerde, döner, köfte ve bazı kebap çeşitlerinde dana eti yerine domuz eti kullanıldığı tespit edildi, bu durum kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Konya ve Bursa’nın domuz eti tüketiminde başı çekmesi, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Geleneksel değerleriyle tanınan bu illerde, dana eti diye servis edilen ürünlerde domuz eti tespit edilmesi, vatandaşlar arasında güven sarsıntısına neden oldu. Bakanlık, uygunsuz ürün satan işletmelere cezai işlem uyguladı.

AVCI VURUYOR OTELLERE SATIYOR

Antalya ve Muğla gibi yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği illerde domuz eti talebinin yüksek olması, turizm sektörünün bu ürünlere yönelimini ortaya koydu. Bir avcının, vurduğu domuzları lüks otellere sattığını ve bu etlerin mangalda servis edildiğini belirtmesi dikkat çekti. Ancak, menülerde yeterli bilgilendirme yapılmaması, yerli müşterilerin tepkisine neden oldu.

Bakanlık, taklit ve tağşiş ürünlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Yetkililer, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve içerik bilgilerine önem vermeleri çağrısında bulundu. Domuz eti içeren ürünlerin satışına yönelik denetimlerin artırılacağı açıklandı.

Gıda güvenliğini sağlamak için Bakanlık, tüketicilere etiket okuma alışkanlığı kazandırılmasını öneriyor. Uzmanlar, özellikle restoranlarda ve marketlerde ürünlerin içeriğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bakanlık, sağlıksız ve yanıltıcı gıda satışını önlemek için denetimlerini artıracak. Domuz eti kullanımında şeffaflık sağlanması ve cezaların caydırıcılığı için yeni önlemler hayata geçirilecek.