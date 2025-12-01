ERCAN KARACA / YENİÇAĞ

Renault'nun küresel B segmenti lideri Clio'nun Bursa'da üretilen yeni nesli, Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen lansmanla resmi olarak görücüye çıktı. Yeni Clio, E-Tech tam hibrit motoru ve Google entegrasyonlu OpenR Link gibi üstün donanımlarıyla sınıf atlayarak pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Renault Markası Ürün Performansından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruno Vanel, Yeni Clio'nun konumunu net bir şekilde açıkladı:

“Yeni Clio, B segmentinin kompakt boyutlarını, üst sınıf bir modelin performans, teknoloji ve konforuyla birleştiriyor. E-Tech 160 tam hibrit motorumuz rekor seviyede verimlilik sunuyor. Google Entegre OpenR Link gibi özelliklerle donatılmış Yeni Clio, gerçekten yetişkin bir otomobil. Daha büyük bir otomobilin tüm özelliklerine sahip.”

Vanel'in bu sözleri, aracın artık sadece bir şehir otomobili olmaktan çıkıp, premium segmentteki araçların özelliklerini kompakt bir pakette sunduğunu gözler önüne seriyor.

İKİ YENİ NESİL AYNI ANDA SATIŞTA

Renault MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ise Yeni Clio'nun Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki satış stratejisine dair önemli bilgiler verdi. Tatoğlu, "Yeni Clio, hem hibrit teknolojisi hem de üstün donanımıyla B segmentinde en çok tercih edilen otomobil olma misyonunu sürdürecek ve Şubat 2026'da yollarda olacak” dedi.

Tatoğlu, ayrıca Bursa'da üretilen 6. nesil Yeni Clio ile 5. nesil Clio'nun aynı anda satışa sunulmaya devam edeceğini belirterek, markanın farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek geniş bir yelpaze sunacağının altını çizdi.

Renault’nun 35 yıllık efsanesi ve 17 milyon adetlik küresel satış rekoruna sahip ikonik modeli Clio, altıncı nesliyle radikal bir dönüşüme imza attı. Portekiz’de dünyaya tanıtılan Yeni Clio, markanın güncel ve duygusal tasarım dilini çarpıcı bir hatchback olarak yansıtıyor; teknoloji, konfor ve performansta bir üst segmente göz kırpıyor.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio üretimine imza atan Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Yeni Clio'nun da küresel üretim merkezi olma misyonunu sürdürecek. Fabrika, satın almasının %50'den fazlasını yerel tedarikçilerden sağlayarak Türkiye ekonomisi için stratejik önemini koruyor. Yeni Clio, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

VERİMLİLİKTE REKOR, TEKNOLOJİDE ZİRVE

Renault Markası Ürün Performansından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruno Vanel, yaptığı açıklamada, Yeni Clio'nun B segmentindeki alışılagelmiş sınırları zorladığını belirtti.

Vanel, modelin felsefesini şu sözlerle özetledi: “Yeni Clio, B segmentinin kompakt boyutlarını, üst sınıf bir modelin performans, teknoloji ve konforuyla birleştiriyor”

Yeni Clio'nun en iddialı yanlarından biri olan motor seçeneği hakkında da konuşan Vanel, “E-Tech 160 tam hibrit motorumuz rekor seviyede verimlilik sunuyor” ifadesini kullandı. Bu motorun, çevreci yapısının yanı sıra performanstan da ödün vermediği biliniyor.

GOOGLE ENTEGRASYONLU SÜRÜŞ

Aracın kabin içi teknolojisine de özel bir parantez açan Vanel, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek bir özelliğe işaret etti: “Google Entegre OpenR Link gibi özelliklerle donatılmış yeni Clio, gerçekten yetişkin bir otomobil. Daha büyük bir otomobilin tüm özelliklerine sahip.” Bu teknoloji sayesinde, navigasyon, iletişim ve bilgi-eğlence sistemleri, Google'ın sunduğu üst düzey entegrasyonla sunuluyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL

OYAK HORSE’un Bursa’da ürettiği 1.8 lt hacimli tam hibrit motor marka için önemli. Motor sağlanan teşvik sayesinde % 70’lik ÖTV dilimine girebilecek. Bu da markanın uzun yıllardır beklediği gelişmeydi. 160 hp Full Hybrid E-Tech’in performansı bizi tatmin ederken, düşük yakıt tüketimi ve sürüş konforu bugüne kadar üretilen en iyi Clio olduğunu gösteriyor. İç mekanda da kalitenin iyileştiği hissediliyor. Hiç kuşkusuz Renault’nun yeni Clio ile hedefler yine büyük. İlk 10 ay itibarıyla Türkiye’nin en çok satan otomobili olan ve B segmentinden % 43 pazar payı alan Clio’nun yeni dönemde bu başarısını devam ettirmek istiyorlar.

VERGİ AVANTAJLI HİBRİT MOTOR

Yeni Clio Türkiye’de ilk etapta 115 beygir güç üreten 1.2 TCe motorla satışa çıkacak. Giriş seviyesindeki motor seçeneği hâlâ üç silindirli benzinli yapıda olsa da, önceki nesille ortak yönü yok. 190 Nm tork üreten TCe 115, EDC 6 çift kavramalı gir yerine 160 beygir güç üretiyor. 1.6 litrelik HR16 motorun yerini, 22 Nm daha yüksek tork üreten yeni 1.8 litrelik HR18 motor aldı. Batarya kapasitesi 1.2 kWh’den 1.4 kWh’e yükseltildi. Aracın 0–100 km/s hızlanma süresi 1 saniye kısalarak 8.3 saniyeye indi. Fabrika verilerine göre 100 km’de 3.9 litrelikortalama yakıt tüketimi ve 89 g/km CO₂ emisyon değeri dikkati çekiyor.

Yeni Clio ile şehir içinde sürüş süresinin % 80’ine kadarını tamamen elektrikli modda geçirebiliyor. Dört çalışma modu bulunuyor: Dinamik hibrit, edrive, içten yanmalı ve enerji geri kazanımı. Bu yapı sayesinde toplam menzil 1.000 kilometreye kadar çıkıyor. 160 hp Full Hybrid E-Tech Türkiye’de 2026’nın ikinci yarısında çıkacak. Yeni 1.2 litrelik üç silindirli motorun çift yakıtlı benzin/LPG çalışan Eco-G 120 hp EDC versiyonu, 2026’nin ikinci yarısında ürün gamına eklenecek motor seçeneği. LPG deposunun 32 litreden 50 litreye çıkarılması sayesinde araç, 1.450 km’ye ulaşan menzil sunuyor. 100 km’de ortalama 3.9 lt tüketiyor.