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Türkiye'de tavuk eti üretimi düştü. Yıllık 2,4 milyon ton olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; aralık ayında tavuk eti üretimi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,1 ve hindi eti üretimi yüzde 19,4 azaldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:45
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Türkiye'de geçen yıl tavuk ve hindi eti üretimi düştü

Türkiye'de tavuk eti üretimi düştü. Yıllık 2,4 milyon ton olarak gerçekleşti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; aralık ayında tavuk eti üretimi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,1 ve hindi eti üretimi yüzde 19,4 azaldı.

TÜİK, aralık ayına dair kümes hayvancılığı üretim verilerini bugün açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 1 milyar 736 milyon 724 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi aralık ayında yüzde 0,5 artarak 1 milyar 745 milyon 979 bin adet oldu. Tavuk yumurtası üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 4,3 artış gösterdi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 2021 ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 2,7 AZALDI

Aralık ayında tavuk eti üretimi de yüzde 0,5 artarak 201 bin 123 ton oldu. Ancak tavuk eti üretimi, bir önceki yılın ayını ayına göre yüzde 2,7 oranında geriledi. 

HİNDİ ETİ ÜRETİMİ ÖNCEKİ YÜZDE 19,7 AZALDI

TÜİK verilerine göre, aralık ayında kesilen tavuk sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 geriledi. Hindi eti üretiminde de önceki yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 19,4 oldu.

Ocak-aralık döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 4,6 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı. 

 

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