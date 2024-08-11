Türkiye’de genç nüfus hızla düşerken Suriye dünya lideri oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1999 yılında ilan edilen ve her yıl 12 Ağustos'ta kutlanan "Uluslararası Gençlik Günü," dünya gençliğinin durumuna ilişkin dikkat çekici veriler sunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve BM verilerine göre, 2023 yılında dünya nüfusu 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873'ünü 15-24 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor.

Türkiye'de genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında kalıyor. 2022 yılı verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak kaydedildi ve bu nüfusun 12 milyon 872 bin 39'u genç olarak tanımlandı. Ancak, Türkiye'deki genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile dünya ortalaması olan yüzde 15,5'in gerisinde kaldı.

SURİYE GENÇ NÜFUSTA DÜNYA LİDERİ

Dünya genelinde en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke, yüzde 24,1 ile Suriye olurken, Ukrayna yüzde 6,8 ile en düşük genç nüfus oranına sahip ülke olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU AZALMAYA DEVAM EDECEK

TÜİK tarafından yapılan 3 farklı senaryoya göre, Türkiye'nin genç nüfus oranında düşüş bekleniyor. Bu senaryolar, 2050 ve 2100 yıllarına yönelik projeksiyonlar içeriyor.

Ana Senaryo: 2050 yılında Türkiye'nin genç nüfusunun 9,1 milyon civarında olacağı ve bu nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 9,66'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

Düşük Senaryo: Genç nüfusun 2050 yılında 8,3 milyona gerilemesi ve toplam nüfus içerisindeki oranının yüzde 9,29'a düşmesi bekleniyor.

Yüksek Senaryo: Genç nüfusun 9,9 milyon olacağı ve oranının yüzde 10,03'te kalacağı öngörülüyor.

2100 yılına ilişkin projeksiyonlarda ise genç nüfusun daha da azalması bekleniyor. Ana senaryoya göre, genç nüfusun 7,3 milyona gerileyeceği ve toplam nüfus içerisindeki payının yüzde 9,55'e ineceği tahmin ediliyor. Düşük senaryoda, genç nüfusun 3,9 milyona ineceği ve oranının yüzde 7,2'ye kadar düşeceği öngörülüyor. Yüksek senaryoda ise genç nüfusun 11,5 milyon olacağı ve oranının yüzde 11,43'e çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜİK'in projeksiyonları, Türkiye'nin genç nüfusunda belirgin bir azalma olacağını gösteriyor.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN KADIN BAŞINA ORTALAMA ÇOCUK SAYISI 5,3

2013 yılından itibaren Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki yerleşim durumları önemli bir değişim gösterdi. İlk yıllarda, sığınmacıların büyük çoğunluğu kamplarda yaşarken, zamanla bu durum değişti. 2013 yılında kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların oranı %94 iken, 2023 yılı itibarıyla bu oran %2’ye kadar geriledi ve kamplarda kalan sığınmacı sayısı yüz binin altına düştü.

Suriyeli sığınmacılar başlangıçta daha çok Suriye’ye sınır olan illerde yoğunlaşırken, bugün Türkiye’nin tüm illerinde Suriyeli sığınmacılara rastlamak mümkün hale geldi. Özellikle Kilis, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, nüfusunun yarısından fazlasını Suriyelilerin oluşturduğu bir il olarak dikkat çekiyor. Bunun yanında Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin gibi sınır illerinin yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler de Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerler arasında yer alıyor.

Ancak, Suriyeli sığınmacılar arasında kayıtlı oldukları illerde yaşamama sorunu da dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Suriyeliler arasında toplam doğurganlık hızının, yani kadın başına ortalama çocuk sayısının 5,3 olması, Türkiye'deki demografik yapıyı da etkiliyor. Bu yüksek doğurganlık oranı, Suriyeli nüfusun Türkiye'de giderek artmasına katkıda bulunuyor ve gelecekteki nüfus yapısı üzerinde belirleyici olabiliyor.