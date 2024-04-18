Türkiye’de gün sayısı azalacak

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de gün sayısı azalacak
ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademisyenlerinin yaptığı araştırma, ev dışında geçirilebilecek gün sayısının iklim değişikliği nedeniyle bazı ülkelerde artacağını, bazılarında düşeceğini, Türkiye’de söz konusu gün sayısının 2100’e kadar kötü senaryoda 14, iyi senaryoda ise 5 gün azalacağını gösterdi.

Dışarıda geçirilebilecek günlerdeki sıcaklık kriterini 10 ile 25 derece arasında kabul eden çalışmada, 1980’den 2100’e kadar geçen sürede dünyadaki her ülkenin yıl içinde dışarıda geçirilecek gün sayısındaki değişimler ortaya konmaya çalışıldı.

Sitede, 10 derece ile 25 derece arasında ve yağış almayan gün filtreleri birlikte seçildiğinde Türkiye’de dışarıda geçirilen gün sayısı halihazırda yılda ortalama 139 olarak görülüyor.

Bu sayının 2100 yılına kadar kötü senaryoda 14 gün, iyi senaryoda 30, iyi senaryoda ise 24 gün düşüyor.

Türkiye’nin kuzey komşularından olan Rusya’da tam tersi bir duru var.

Ülkede iklim krizinin şiddetlendiği senaryoda dışarıda geçirilen gün sayısında 14, iklim krizinin beklentinin altında seyrettiği senaryoda ise 8 gün artış olacağı tahmin ediliyor.

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