Türkiye'de ilk defa uluslararası bilim, felsefe, din konferansı gerçekleştirilecek

Bilim, Felsefe ve Din Vakfı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek konferans alanında bir ilk olacak.

Türkiye'de ilk defa uluslararası bilim, felsefe, din konferansı gerçekleştirilecek

Bilim Felsefe Din Vakfı, 21 Mayıs 2023 ve 4 Haziran 2023 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan iki ayrı Uluslararası Bilim Felsefe Din Konferansına Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonunda ev sahipliği yapacak.

Gün boyunca farklı oturumlarla devam edecek olan konferansta, alanında uzman ve dünya genelinde tanınırlığı olan akademisyenler tarafından “Allah’ın Varlığının Delilleri” konusuna dair sunumlar yapılacak. İngilizce ve Türkçe sunumların yer alacağı konferans simultane çeviri desteği ile tercih edilen dilde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Konferansta dünyaca ünlü felsefe profesörü Richard Swinburne, "Tanrı'nın varlığı için olasılıksal, kümülatif bir delil" konulu sunumuyla yer alacak. Oturumlarda Rodney Holder, Tyler Mcnabb, Emanuel Rutten, Emre Onur Kahya ve Caner Taslaman gibi akademisyenler, Alper Bilgili ve Malik Yavuz moderatörlüğünde sunumlarını paylaşacaklar.

Akademik ve bilimsel çalışmalar ışığında, bilgi ve deneyim kazanarak gelişimlerine katkı sunmayı dileyen herkes, konferansta uluslararası tanınırlığı olan akademisyenlerle buluşma şansına sahip olacaklar.

Katılım için vakfın internet sitesindeki katılım formunun doldurulması gerektiği belirtildi.

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