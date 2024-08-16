Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası iddiası! Bu şehirde karantinaya alındı

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sakarya'da yayın yapan Medyabar'dan Aleyna İlkis'in haberine göre, bugün sabah saat 10:00 sıralarında 34 yaşındaki Senegalli bir kişinin cilt rahatsızlığıyla nedeniyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine geldiği iddia edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Acil doktorunun hastayı incelediği, kadının vücudunda lekeler görünce hastayı özel bir odaya götürterek karantinaya aldığı öne sürüldü.

HENÜZ TANI KOYULMADI

Yerel basında çıkan haberlerde, ilk tespitlerde yabancı uyruklu kişinin vücudunda cilt hastalıklarına bağlı rahatsızlık olduğu tespit edildiği, hastaya henüz Maymun Çiçeği hastalığı tanısı konulmadığı ve incelemenin sürdüğü aktarıldı.

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya’da görüldüğü iddia edilen maymun çiçeği vakasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE) HASTASI OLDUĞU BELİRLENMİŞTİR"

Açıklamada, “Çeşitli medya organlarında yer alan ‘Sakarya'da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!’ başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.