Türkiye’de ilk: Öğrencilere 3 boyutlu eğitim imkanı

Geçtiğimiz günlerde açılan Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'nde kurulan genişletilmiş gerçeklik laboratuvarı, Türkiye'de ilk kez bir lisede öğrencilere 3 boyutlu eğitim imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımı ile hizmete alınan Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'nde Türkiye'de ilk defa öğrencilere 3 boyutlu eğitim imkanı sunulan laboratuvar hizmete alındı. Öğrencilere ders konularını üç boyutlu sanal ortamda deneyimleme fırsatı sunan laboratuvarın ülke geneline yayılması için ise çalışmalar başlatıldı. Eğitimde sanal gerçeklik konusunda pilot uygulama okulu olan Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'nde ki laboratuvarda fizik, kimya, biyoloji, coğrafya alanlarında sanal gerçeklik uygulanabiliyor. XR ve AR tabanlı eğitim uygulamalarının da yapılabildiği laboratuvar dikkat çekiyor. Bilgi odaklı eğitim yerine süreç ve beceri odaklı eğitim anlayışıyla tasarlanan laboratuvar, öğrencinin derse aktif katılımı, merak, sorgulama, analitik düşünme, fikir inşa etme ve müzakere etme gibi becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.