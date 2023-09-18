Türkiye’de insan ömrü kısaldı. Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de ortalama insan ömrü kısaldı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi 77,5 yıla düştü. Açıklanan verilere göre kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor.

KAYNAK: AA
Türkiye’de insan ömrü kısaldı. Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2020-2022" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,5 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2019-2021 dönemi için 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,8, kadınlarda 80,3 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yılı buluyor.

15 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ ORTALAMA 63,5 YIL DAHA YAŞAYACAK

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu. Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 48,9 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,3 yıl, kadınlarda 51,5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl, bu süre erkeklerde 27,4 yıl, kadınlarda 32,2 yıl olarak belirlendi.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN KALAN ÖMRÜ 17,1 YIL OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15,3 yıl, kadınlarda 18,8 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan şahıs mafya hesaplaşmasından çıktı Güncel
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan şahıs mafya hesaplaşmasından çıktı
İran’da şehir merkezine İHA düştü Dünya
İran’da şehir merkezine İHA düştü
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu Spor
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek Sağlık
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu Güncel
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü Güncel
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış Güncel
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış