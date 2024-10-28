Türkiye’de milyonlarca kişi kullanıyordu! Ünlü seyahat platformu Fransızlara satıldı

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Türkiye’de milyonlarca kişi kullanıyordu! Ünlü seyahat platformu Fransızlara satıldı

Türkiye’de milyonlarca kişinin her gün aktif olarak kullandığı ünlü seyahat uygulaması Fransızlara satıldı.

Türkiye'de milyonlar vatandaşın kullandığı uçak ve otobüs bileti satışı yapan Obilet satıldı. Fransa'nın büyük şirketlerinden biri olan Comuto SA Obilet’i satın aldı.

Konuyla ilgili Temmuz ayında yapılan başvuru Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Ünlü seyahat bileti satış platformu olan Obilet'in yeni sahibi Fransız şirket BlaBlaCar oldu. 2012’de kurulan Obilet’in satış işlemleri ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.

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REKABET KURULU AÇIKLAMA YAPTI

Rekabet Kurulu​'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" denildi.

Türkiye’nin bilet alma işlemleri için internette en çok tercih edilen adreslerden biri olan Obilet, 2021 yılında piyasada Biletall tarafından satın alınmıştı.

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