Türkiye'de sandıktan Putin çıktı. Bir şehir hariç

Kaynak: Milli Gazete
Türkiye'de sandıktan Putin çıktı. Bir şehir hariç
Rusya'da gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinde yurt dışında yaşayan Rus vatandaşlarının oylarıyla ilgili detaylar medyaya yansımaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de kullanılan oy sayısı da netleşti.

Rusya'daki Başkanlık seçimleri için 383 binden fazla Rus vatandaşı elçiliklerde oy kullandı. Başkan Vladimir Putin yüzde 71,2 oy alırken, daha liberal eğilimleri temsill eden Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Vladislav Davankov yüzde 16,65 ile ikinci oldu. Komünistlerin adayı Nikolay Haritomov yüzde 2,22 oy alabildi.

TRABZON'DA KAYBETTİ!

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de açılan dört sandıktan üçünde Putin kazandı. Trabzon'daki sandıkta ise yüzde 64 oy ile en yüksek oy muhalif Vladislav Davankov'a verildi. Bu sabah haberi aktaran RBC oy oranları konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

FİLİSTİN'DE AÇIK ARA ÖNDE

Davankov, Erivan'daki sandıklardan yüzde 49,8 ile birinci çıktı. Kazakistan'da yedi sandıktan dördünde Putin, üçünde Davankov kazandı. Avrupa'da sandık konulan 30 yerden 23'ünde Putin birinci çıktı. Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'da Putin yüzde 85'den fazla desek aldı. Davankov'un birinci çıktığı ülkeler ise Avusturya, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Çekya, Slovenya, Macaristan, İsveç, Hırvatistan, İspanya, Litvanya ve Sırbistan oldu. İsrail'de az farkla Davankov, Filistin'de açık arayla Putin kazandı.

Putin'in en yüksek oy aldığı ülkeler Ermenistan, Türkmenistan, Güney Osetya, Abhazya, Filistin, Tacikistan, Suriye, Irak, Kuzey Kore oldu.

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