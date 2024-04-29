Türkiye'ye özel Mercedes

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye özel Mercedes
Mercedes’in Benz E Serisi'nin tarihi 1900'lerin başına dayanmakla birlikte, resmi olarak E Serisi isminin kullanımı W 124 nesli ile birlikte 1993'te başlamıştı. Türkiye'de tüm nesilleriyle bugüne kadar 82.000 adet satış rakamına ulaşan bu popüler modelin yeni neslinde de Türkiye'ye özel motor seçeneği sunulması sürpriz olmadı.

Yeni E Serisi, selefine benzemeyen bir tasarımla karşımıza çıktı.

Yeni ön panjur tasarımının en büyük yeniliği, krom çerçeveye gizlenmiş LED aydınlatma olmuştu.

Mercedes, far tasarımında yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek, gündüz farlarında iki ayrı parçalı LED kullandı.

Dijital Light adı verilen farlar, siyah zemin üzerine yerleştirildi. Panjurun etrafını saran parlak siyah kaplama, kaput, far ve tampon arasında bir katman oluşturdu.

Açık renkli gövde seçiminde panjurun havada asılı gibi görünmesini sağlayarak dikkat çeken bu detay, siyah renkte daha az fark edilir bir hale geldi.

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Otomobile yandan bakıldığında uzun motor kaputu dikkat çekmektedir. Elektrikli olarak açılıp kapanan gizli kapı kolları, modern bir yapı oluşturdu.

Stoplarda da, önde olduğu gibi, koyu tonda bir zemin kullanıldı.

Tek parça gibi görünen stopların içinde yıldız biçiminde LED'ler kullanıldı.

Yeni E Serisi, selefine göre 22 mm daha uzun olup, daha geniş bir yaşam alanı sunmakta.

Otomobilde, ön ve arka baş mesafesi sırasıyla 5 ve 2 mm artırılmış, diz ve dirsek mesafeleri de genişletildi.

Özellikle arka koltuklardaki konfor daha da geliştirildi.

Yükleme alanı 540 litreye çıkarıldı. Bagajın içine bakıldığında bile detaylara verilen önem, arka koltuklardaki yaşam alanında da göze çarpmakta. Buradaki koltuklar, uzun süreli yolculuklarda bile konforu korumakta.

Ön koltuklarda da benzer bir konforlu yapı bulunmakta, ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonları uzun süreli sürüşleri yorulmadan geçirmenizi sağlamakta.

İri direksiyon simidi arkasındaki dijital gösterge ekranı, üç boyutlu görünüm opsiyonu sunabilmekte.

Temel bilgilere pratik şekilde ulaşılmasını sağlayan head-up display sistemi, ergonomiyi artırmakta.

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