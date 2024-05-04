Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2024'te otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3 azalarak 75 bin 919 adet olarak kaydedildi.
Otomobil pazarında daralma yüzde 20,61 olurken, hafif ticari araç pazarında daralma yüzde 28,6 oranında gerçekleşti.
Bu azalışta, 31 Mart itibarıyla kredi koşullarının daha da zorlaşması da etkili bir faktör olarak öne çıktı.
Otomotiv pazarında aylık oranda en son düşüş Ağustos 2022'de yaşanmıştı. Bu durum, sektördeki durgunluğun ve talepteki azalışın belirgin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Diğer yandan, pazarı ayakta tutması beklenen filo satışları ise, krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle beklenen performansın altında seyrediyor.
Haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine ‘kısa ay’ olacak. Ayrıca Haziran ayı, okulların kapanması ve tatil planlarıyla birlikte Nisan ayına benzer bir şekilde düşüş yaşanacağı da öngörülüyor.
BAKANLIKTAN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ
Öte yandan Ticaret Bakanlığı otomobil piyasasındaki yüksek fiyatların önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye imza atıyor.
Yapılan düzenleme beraberinde zamdan, ön ödeme sınırına, ikinci el satışlarından ve teslim süresine kadar değişiklikler getirecek.
Ayrıca, araçlar bayiye teslim edildikten sonra zam yapılmasının önüne de geçilecek.