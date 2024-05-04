Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe

Bu azalışta, 31 Mart itibarıyla kredi koşullarının daha da zorlaşması da etkili bir faktör olarak öne çıktı.

Otomotiv pazarında aylık oranda en son düşüş Ağustos 2022'de yaşanmıştı. Bu durum, sektördeki durgunluğun ve talepteki azalışın belirgin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.