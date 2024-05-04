Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe

Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil satışları 21 ay sonra geriledi. Satışlardaki düşüşün önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörülüyor.
1/7
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2024'te otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3 azalarak 75 bin 919 adet olarak kaydedildi.

2/7
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe 2

Otomobil pazarında daralma yüzde 20,61 olurken, hafif ticari araç pazarında daralma yüzde 28,6 oranında gerçekleşti.

3/7
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe 3

Bu azalışta, 31 Mart itibarıyla kredi koşullarının daha da zorlaşması da etkili bir faktör olarak öne çıktı.

Otomotiv pazarında aylık oranda en son düşüş Ağustos 2022'de yaşanmıştı. Bu durum, sektördeki durgunluğun ve talepteki azalışın belirgin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

4/7
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe 4

Diğer yandan, pazarı ayakta tutması beklenen filo satışları ise, krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle beklenen performansın altında seyrediyor.

5/7
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe 5

Haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine ‘kısa ay’ olacak. Ayrıca Haziran ayı, okulların kapanması ve tatil planlarıyla birlikte Nisan ayına benzer bir şekilde düşüş yaşanacağı da öngörülüyor.

6/7
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe 6

BAKANLIKTAN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Öte yandan Ticaret Bakanlığı otomobil piyasasındaki yüksek fiyatların önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye imza atıyor.

7/7
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe 7

Yapılan düzenleme beraberinde zamdan, ön ödeme sınırına, ikinci el satışlarından ve teslim süresine kadar değişiklikler getirecek.

Ayrıca, araçlar bayiye teslim edildikten sonra zam yapılmasının önüne de geçilecek.

İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı Avrupa zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı
İstanbul Havalimanı Avrupa zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Arabanızın kapısındaki bu detaya dikkat. Kimse bilmiyor ama hayati önem taşıyor
Arabanızın kapısındaki bu detaya dikkat. Kimse bilmiyor ama hayati önem taşıyor
Kanatlı otomobil hız rekorunu paramparça etti. Tarihin en güçlüsü dudakları uçuklatıyor
Kanatlı otomobil hız rekorunu paramparça etti. Tarihin en güçlüsü dudakları uçuklatıyor
Dağ sporcusu Türkiye yollarında. Satış fiyatı belli oldu
Dağ sporcusu Türkiye yollarında. Satış fiyatı belli oldu
Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu
Türkiye'de satılan en pahalı 10 araç belli oldu
Martta kaydı yapılan araç sayısı açıklandı
Martta kaydı yapılan araç sayısı açıklandı
İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu
İkinci elde en çok tercih edilen 5 otomobil markası belli oldu