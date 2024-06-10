Türkiye'de sporun yeni adı Pickleball

Tüm dünyada bilinirliğini günden güne arttıran alternatif spor dalı Pickleball, tenis, masa tenisi ve badminton karması olarak görülen ve her yaşa ve cinsiyete hitap ederek dikkat çekiyor. 70 ülkede resmi federasyonu bulunan, ulusal ve uluslararası yüzlerce organizasyonu düzenlenen Pickleball, çok yüksek efor gerektirmeyen kendine özgü kurallar çerçevesinde sporcuları aynı kortta buluşturuyor.

İSTANBUL'DA TÜRKİYE'DEKİ İLK PICKLEBALL TURNUVASI YAPILDI

Watergarden İstanbul’da Türkiye’deki ilk Pickleball turnuvasına ev sahipliği yapan SPX, 7 Haziran günü yapılan turnuva açılışında sporseverleri ağırladı. Gösteri maçında ünlü sporcuların da yer aldığı etkinlikte Milli Tenisçi İpek Şenoğlu Turna ve kızı Miray Su Turna da büyük ilgiyle izlendi.

8-9 Haziran’da yapılacak ilk turnuva ile birlikte bu sporda birçok ilke imza atmayı hedeflediklerini belirten SPX CEO’su Barış Andırınlı: “SPX olarak, tenis alanındaki liderliğimiz ve networkümüz ile Pickleball’un Türkiye’de gelişimine öncülük edeceğiz. Alanında uzman kadrolarımızı ve benzer vizyon taşıyan kurum ve kuruluşları da bu amacımıza ortak edeceğiz. Kuracağımız iş birlikleri sayesinde Türkiye’yi uluslararası arenada Pickleball’ın önemli bir üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. İş birliği içinde olduğumuz 100’den fazla tenis kulübünün Pickleball sahaları kurması için destek olacağız.

Sporu kulüp çerçevesinde büyütmek ve sporcuların gerekli şekilde yönlendirilmeleri konusunda da ön ayak olmayı amaçlıyoruz. Gerek kulüplere malzeme sponsoru olacak gerekse kulüplerin Pickleball antrenörleri yetiştirmeleri konusunda destek olacağız. Böylelikle kulüp takımları oluşturulmasını da sağlamayı hedefliyoruz. Bu gibi turnuvalarımıza da hız kesmeden devam edecek ve sporseverleri birçok yeni organizasyonla bir araya getireceğiz” şeklinde konuştu.

''PICKLEBALL'U GENİŞ KİTLELERE TANITMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ''

Çocukları ve gençleri bu sporla tanıştırarak eğitmeyi ve dezavantajlı çocukları da bu spor nezdinde desteklemeyi amaçladıklarını belirten Barış Andırınlı: “Geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğimiz Pickleball ile dünya çapında sporcular yetiştirme ve Türkiye’yi öncü ülkeler arasına sokma gayretindeyiz. Öncelikle Pickleball oyun alanlarının sayısını arttırmayı, sporcuların da kaliteli Pickleball ekipmanlarına rahat ulaşımını sağlamak adına elimizden geleni yapacağız. Böylelikle her yaştan ve her seviyeden insanın daha fazla spor yapmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.