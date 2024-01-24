Türkiye'de trafikteki elektrikli araç sayısı artıyor

Kaynak: AA
Türkiye'de trafikteki elektrikli araç sayısı artıyor
Togg'un asfalta basmasıyla 2023 yılında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 5,5 katına yükselerek 80 bin 43'e yükseldi ve trafikteki her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

Elektirkli araç sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İlk olarak 2011 yılında trafiğe çıkan elektrikli araçlar şimdi neredeyse her yerde göz önünde.

Yollara inşa edilen şarj istasyonlarının yaygınlaşması ise talepleri artırıyor.

2011 yılında 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlıyken, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye oranla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.

GEÇEN YIL SONU İTİBARIYLA TRAFİĞE KAYITLI OTOMOBİL SAYISINDA DA 15 MİLYONU AŞTI

Sadece elektrikliler değil normal otomobiller de artış yaşanıyor.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 15 milyonu aştı.

Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 0,5 oldu. Bir önceki yıl ise bu oran yüzde 0,1 civarındaydı.

Trafiğe 2022 yılında 8 bin 312 elektrikli otomobil kaydedildi. Bu sayı 2023 yılında 65 bin 558 olarak hesaplandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÇOĞUNU TOGG OLUŞTURUYOR

Geçtiğimiz yıl mayısta teslimatına başlanan Togg'da 2023 sonuna kadar 19 bin 583 adet T10X modeli kullanıcılara kavuştu.

Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan yaklaşık 3 elektrikli araçtan biri Togg'un T10X'i modeli oluşturdu.

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