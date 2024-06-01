Türkiye’de Türk nüfusu giderek azalıyor. Kısırlık oranı yüzde 45’lere yükseldi

MODERN YAŞAM VE SAĞLIK SORUNLARININ ETKİSİ

Eskiden infertilite oranı yüzde 10 iken, günümüzde bu oran obezite, hormon bozuklukları, hem erkek hem de kadında bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar, beslenme alışkanlıkları, organik olmayan gıdalar, genetik problemler ve iklim değişikliği gibi sebeplerle önemli ölçüde yükselmiş durumda.

Prof. Dr. Gürgan, modern yaşamın getirdiği bu sağlık sorunlarının, üreme sağlığını olumsuz etkilediğini ve bu durumun doğurganlık hızındaki düşüşe katkıda bulunduğunu belirtti.