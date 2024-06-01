Bakanlık açıkladı. Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yapıldı. Ödemelerin hesaplara aktarıldığı duyuruldu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 Milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ödemelerle ilgili detaylarla ilgili ifadeler de yer aldı.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.