Türkiye'de üretilen Dubai çikolataları Almanya'da kriz çıkarttı

Almanya'da, ünlü indirimli market zinciri Aldi Süd, Dubai-Çikolatası'nı satıştan çekmek zorunda kaldı. Köln Bölge Mahkemesi, çikolatanın sadece Dubai'den üretilmiş ürünler için "Dubai Çikolatası" ifadesinin kullanılabileceğine karar verdi. Aldi Süd, bu kararın ardından ürününü geri çekmek zorunda kalırken, bu durumu hukuk yoluyla itiraz ederek karşı çıkmaya karar verdi. Aldi Süd yetkilileri, şirketin çikolatasının üretildiği yerin Türkiye olduğunu ve paket üzerinde bu bilgilerin açıkça yer aldığını belirttiler.

Bölge Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Dubai Çikolatası" ifadesinin yanıltıcı olabileceği ve tüketicilerin yanlış yönlendirilebileceği vurgulandı. Mahkeme, yalnızca Dubai'de üretilen ya da Dubai ile doğrudan bir coğrafi bağı bulunan ürünlerin bu isme sahip olabileceğini belirtti. Aldi Süd, bu kararın ardından, hukuki yolla itiraz etmek üzere başvuruda bulundu ve gelişmeler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

LİDL DAVASI FARKLI SONUÇLANDI

Lidl ise benzer bir davayla karşı karşıya kaldı, ancak farklı bir sonuca ulaşıldı. Almanya'da Fex markasının Dubai'den üretilen çikolatalarını satan Andreas Wilmers, Lidl'ı da "Dubai Çikolatası" satışı nedeniyle dava etti. Ancak, Frankfurt Bölge Mahkemesi, Wilmers'in başvurusunu reddetti ve Lidl'ın çikolatasının satışına devam etmesine izin verdi. Mahkeme, Lidl'ın çikolatasında, tüketiciyi yanıltıcı herhangi bir tasarım özelliği bulunmadığını belirtti. Ayrıca, Lidl'ın ürününü "Dubai Çikolatası" olarak tanıtmasının, tüm çikolatanın Dubai'de üretildiği anlamına gelmediğini ifade etti.

Lidl, Dubai-Çikolatası'nı satmaya devam edebilecekken, Aldi Süd'ün durumu farklıydı. Aldi Süd, Köln Mahkemesi'nin kararını kabul etmeyerek yasal süreç başlattı. Aldi'nin sözcüsü, Lidl davası ile herhangi bir ilişki olmadığını belirterek, sadece kendi dava sürecine odaklandıklarını vurguladı.

TÜKETİCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Dubai çikolatası, sadece Almanya'da değil ülkemiz de. başta olmak üzere dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandı. Tüketiciler, bu çikolatanın markasının ve adıyla Dubai'yi çağrıştıran bir değer taşımasını bekliyorlardı. Ancak, çikolatanın üretildiği yerin Türkiye olması, bazılarını şaşırttı ve yanıltıcı olabileceği yönünde tartışmalar doğurdu. Aldi Süd ve Lidl gibi büyük market zincirlerinin bu tür ürünlerde gösterdikleri duyarlılık, tüketici güvenini koruma adına önem taşıyor.

Gelişen bu durum, özellikle çikolata meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandırmışken, şekerlemeciler de ürünlerinin hangi coğrafyalarda üretildiği konusunda daha dikkatli olma yoluna gidebilir.