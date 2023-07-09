Türkiye'de vatandaş kırmızı ete hasretken Diyanet Moritanya'yı doyurdu

Ekonomik kötü gidişin bir yansıması olan zamlar nedeniyle, kırmızı ve beyaz ete ulaşmakta güçlük çeken vatandaş ay sonunu güçlükle getirirken, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve diğer Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Moritanya'da yaklaşık 675 bin kişiye kurban eti dağıttı.

Türkiye'de vatandaş kırmızı ete hasretken Diyanet Moritanya'yı doyurdu

Yükselen enflasyon nedeniyle et almakta güçlük çeken vatandaşların, son zamların ardından et tüketiminin daha da düşeceği değerlendiriliyor.

Kurban Bayramı'nda bile mutfağına kırmızı et girmeyen vatandaşlar, böylesine zor bir zamanda yurt dışına Türkiye Diyanet Vakfı eliyle yapılan yardımlara tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Diyanet Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Moritanya'da 3 bin 378 büyükbaş kesildiği öğrenildi.

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Tepki çeken 'yardım'dan Türkiye'den gelen vakıf ve STK yetkililerinin gözetiminde başkent Nuakşot ve ülkenin farklı bölgelerinde İslami usuller gözetilerek kesilen kurbanların etlerinden, yaklaşık 675 bin kişi faydalandığı öğrenildi.

Türkiye'nin her yıl düzenli olarak Moritanya’da yardıma muhtaç kesime ulaştırıldığı da açıklandı.

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