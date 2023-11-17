Türkiye’de ve dünyada çığ gibi büyüyor. Sıfırlanan hastalık hortladı

Dünya Sağlık Örgütü kızamık vakalarının dünya çapında arttığı konusunda uyardı: Vakalar %18, ölümler ise %43 arttı. Türkiye’de de hastaneler kızamık vakalarıyla dolu.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye’de ve dünyada çığ gibi büyüyor. Sıfırlanan hastalık hortladı

Tüm dünyada ve Türkiye’de özellikle aşılamanın gelişmesiyle birlikte kızamık vakaları çok düşük seviyelere gelmişti. Ancak aşılanma oranlarının düşük olduğu ülkelerden yaşanan göç akınları beraberinde vakaların tekrar yükselmesine neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) hazırladığı yeni bir rapora göre, 2022 yılında kızamık vakalarında ve ölümlerinde "şaşırtıcı" bir yıllık artış yaşandı.

Bu iki kurumdan yapılan ortak açıklamada, vakaların %18 artışla tahmini 9 milyona, ölümlerin ise 136.000'e çıktığı belirtildi.

Geçen yıl 37 ülkede büyük veya yıkıcı salgınlar yaşanırken, bu ülkelerin çoğunluğunun Afrika ülkesi olduğu açıklandı.

CDC'nin küresel aşılama bölümünün yöneticisi John Vertefeuille, "Kızamık salgınları ve ölümlerdeki artış şaşırtıcı, ancak son birkaç yılda gördüğümüz düşen aşılama oranları göz önüne alındığında ne yazık ki beklenmedik bir durum değil" dedi.

COVID-19 salgını dünya çapında kızamık için rutin aşılama çalışmalarını büyük ölçüde sekteye uğrattı. Bu sebeple de vakaların arttığı bildirildi.

Uzmanlar, kızamığın dünyadaki en bulaşıcı virüslerden biri olduğunu ancak iki doz aşı ile önlenebildiğini hatırlattı. 2022'de dünya çapında 22 milyon çocuk ilk doz kızamık aşısını kaçırırken, 11 milyon çocuk da ikinci dozunu kaçırdı.

Ancak DSÖ, kızamıktan ölüm riskinin en yüksek olduğu düşük gelirli ülkelerde pandemiden bu yana durumun hiç düzelmediğini söyledi.

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