Türkiye’de yaşayan köpekbalığı var mı? 38 tür hangi sahillerde

TARİHTEN YANSIMALAR

Marmara Denizi’nde antik çağlarda yunus ve fok dışında yırtıcı balıklara pek rastlanmamakla birlikte, Petrus Gyllius aracılığıyla İS 16. yüzyılın ilk yarısında İstanbul surlarına yakın bir yerde tutulmuş ve hiçbir balıkçının tanımadığı son derece büyük bir harharias cinsi köpekbalığının (büyük beyaz köpekbalığının) görüldüğü kayıtlara geçmiştir.

1881 yılının Şubat ayında Beylerbeyi kıyısında yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir köpekbalığı karaya vurmuştu. Kasım ayında ise uzunluğu 4 metre 70 santim olan 1500 kilo ağırlığında bir büyük köpekbalığı Boğaziçi’nde yakalanmıştı.