Türkiye’de yaşayan köpekbalığı var mı? 38 tür hangi sahillerde

Marmara Denizi’nde köpekbalıkları, 1920’lerin hemen başlarında yeniden varlıklarını hissettirmişlerdi. Nitekim Deveciyan’ın tarihlendirmesiyle “1920 senesi Mayıs ayının on yedinci pazar günü”, Sedef Adası civarında kılıçbalığı avı sırasında 4 metre 65 santimlik bir köpekbalığı yakalanmıştı.
1 Şubat 1926 tarihinde bu kez daha da büyük bir köpekbalığı yakalanmıştı. 2 Şubat tarihli İkdam’da 40 balıkçı tarafından sahile çıkarılabilen balığın büyüklüğü, “şehrimizde misli görülmemiş bir köpek balığı” manşetiyle tanımlanmaya çalışılmış ve bir öncekinin “iki misli sıkletinde” olduğu belirtilmişti. Gazetede köpekbalığının Adalar civarında yakalandığı kaydedilmişti.