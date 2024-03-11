Türkiye’de yaşayan Ürdünlüler organ ticareti yaptığı ortaya çıktı. Türk vatandaşlarının organlarını satıyorlar

Türkiye’de yaşayan yabancıların karıştığı skandallara yenisi eklendi. Gazeteci Erk Acarer, Türkiye’de yaşayan 2 Ürdünlünün organ ticareti yaptığını belirterek Türk vatandaşlarının organlarını satın aldıklarını söyledi. Acarer, skandalın Ürdün’de çıkarılan kırmızı bülten ile Türk yetkililerin haberi olduğunu sözlerine ekledi.

Erk Acarer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’deki organ kaçakçılığı, ne acıdır ki Ürdün birimlerinin, Türk yetkililere haber vermesi ile ortaya çıktı. Duruma bakın ki, normal yollarla Türkiye’ye giriş yapan 2 Ürdünlü, kurdukları sosyal ağ ile yoksul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının organlarını satın alıyorlarmış. Biri İstanbul, diğeri Ankara’daki 2 özel hastane ile anlaşma yapılmış. Burada nakil operasyonları yapılıyormuş.

Bu, kişilerden bir Amer Abdül Mno(40), diğeri ise Muhammed Naim Abdülhafez(43). Bu 2 kişinin de Yabancılara Mahsus İşlemler (YABİS) sisteminde kayıtları var ama ikamet izinleri yok. Şahısların biri Ankara Esenboğa, diğeri ise İstanbul Sabiha Gökçen’den ülkeye giriş yapıyor. Yıl 2021.

İşin korkunç ve bir o kadar da tuhaf bir yanı var. Bu 2 kişi organ mafyasının bir parçası. Hatta Ürdün Kırmızı bülten çıkarıp, bütün uluslararası sisteme bildirmiş. Türk yetkililer de böylece harekete geçmiş! Ya öncesi? Maalesef çarpıcı. Amer Abdül Mno’nun 2023 yılına ait Ankara Ağır Ceza’da açık bir dosyası var! Muhammed Naim Abdülhafez’in ise hem basit yaralama hem organ ticaretinden 2 dosyası var. 2022 tarihli!

Ürdün harekete geçene kadar bu kişilere dosyalarına rağmen işlem yapılmadı mı? Bu kadar önemsiz mi? Türkiye’de yoksuldan alınıp zengine organ takılmasını anlatan ‘Av Mevsimi’ filmi maalesef gerçek olmuş! Bir farkla: Organizasyonu kaçak Ürdünlüler yapmış! Önemli sorular var: Türkiye yabancılar konusunda ipin ucunu kaçırdı mı; artık sayı ve kişi belli değil mi? Bu özel hastaneler konusunda ne yapılacak? Şimdiye kadar kaç kişinin organı alındı? Bunlar arasında rızası olmayanlar ve korumasızlar var mıydı? Deprem gibi felaketler şebekenin işini kolaylaştırdı mı?"