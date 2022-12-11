﻿Yatırım fonlarının büyüklüğü bu yıl iki katına çıkarak 1 trilyon lirayı aştı

Fon dünyasına ilişkin değerlendirmede bulunan Takasbank Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölümü Direktörü Emre Koçbey, şunları ifade etti:

"Menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına; fon değerleme, kontrol, mutabakat, Sermaye Piyasası Kurulu’na raporlama ve kaydi saklama hizmeti sunan Takasbank tarafından yayınlanan Kurumsal Yatırımcı Portföy İstatistikleri’ne göre, 8 Aralık itibarıyla yatırım fonu dünyasının toplam büyüklüğü 1,1 Trilyon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılsonu itibarı ile 548 milyar TL olan fon dünyası toplam büyüklüğü, yeni yatırımcı girişleri ve fon varlıklarının değer artışı ile birlikte yılbaşından bu yana yüzde 100 gelişim göstermiştir."

Yatırım fonları büyüklüğü ve 2021 sonuna göre değişimleri:

Fonların yatırım yaptığı varlık dağılımlarına bakıldığında, 205 milyar TL’lik tutar ve yüzde 19’luk pay ile 'Hisse Senedi' ilk sırada yer almaktadır. Son dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasası’na bireysel yatırımcılar tarafından gösterilen ilginin bir benzeri, yatırım fonlarının dâhil olduğu kurumsal yatırımcılar tarafında da yaşanmaktadır. Fonlar tarafından hisse senetlerine yapılan yatırım tutarı 2021 sonu itibarıyla 66 milyar TL olup, yılbaşından bu yana 3 kat büyüme gerçekleştiği görülmektedir."

BES'e sunulan teşviklerle fon büyüklüğü 400 milyar TL’yi aştı

2003'ten bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) saklayıcı sıfatıyla hizmet veren Takasbank verilerine göre BES'te toplanan fon tutarının 410 milyar TL’ye, katılımcı sayısının ise 14,5 milyon kişiye ulaştığı, sisteme duyulan ilginin her geçen gün arttığını belirten, Koçbey değerlendirmesine şöyle devam etti:

"BES, bireylerin çalışma hayatlarında tasarruf yapmalarını sağlamak ve bu tasarrufların emeklilik döneminde ek gelir olarak kullanılmasına imkân vermek amacıyla mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.

BES ile bireylerin tasarruf yapmalarının yanı sıra ülke ekonomisine uzun vadeli bir kaynak yaratmak, sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak da amaçlanmaktadır. Ülkemizde, uzun vadeli hanehalkı tasarruflarını arttırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve özendirilmesi büyük önem arz etmekte olup, BES tasarrufu özendirici yöntemlerin başında gelmektedir. BES ülkemizde, dünyada benzeri olmayan teşviklerle geleneksel tasarruf araçlarından ayrışmaktadır. 2021 yılında uygulamaya alınan 18 yaş altındaki bireylere BES yapılabilmesi, Takasbank tarafından işletilen Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım (BEFAS) Platformu'nun devreye alınması ve 2022'de devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkartılmış olması sisteme sunulan desteklerin başlıcalarıdır.”