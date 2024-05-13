Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan restoran çalışanlarını şirkete ortak etti

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan restoran çalışanlarını şirkete ortak etti
Türkiye’de 25 şehirde 113 şubesi, yurt dışında ise 8 ülkede 11 şubesi bulunan ünlü restoran şirket çalışanlarını şirkete ortak ediyor.

Big Chefs restoran zinciri, kurucu ortakları Gamze Cizreli ve Saruhan Tan tarafından üst yönetime sunulan hisse alım imkânı sayesinde yöneticilerin de şirkette pay sahibi olmasını sağladı.

Big Chefs CEO’su Altan Kosova, kurucu ortaklar Gamze Cizreli ve Saruhan Tan’ın, Big Chefs’in başarısının mimarı olan üst yönetim ekibini şirketin ortağı olmaya davet ettiğini belirtti. Yöneticiler olarak, şirketin geleceğine inandıklarını ve büyüme yolculuğunu birlikte sürdüreceklerini ifade etti. Big Chefs, 2023 yılında hızlı bir büyüme göstererek dünyada Türkiye dahil Almanya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Kıbrıs, Libya ve Gürcistan olmak üzere 9 ülkede 120 restorana ulaştı ve 13 milyonun üzerinde misafiri restoranlarında ağırladı. Geçtiğimiz yıl başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini de ekledi.

Ayrıca, 2023 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Kosova, enflasyon düzeltmesi öncesi 2023 yılı karının piyasa beklentilerinin üzerinde 248 milyon TL olarak gerçekleştiğini ve bir önceki yılın yüzde 166 üzerinde olduğunu belirtti.

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