Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi

Türkiye'de birçok bilim merkezi bulunuyor. TÜBİTAK'ın açılımıyla bilim merkezlerinde de artış yaşandı.
İşte TÜBİTAK destekli kurulan 7 bilim merkezi:
KONYA BİLİM MERKEZİ
TÜBİTAK desteğiyle kurulan ilk bilim merkezlerinden biridir. Merkez 2014'te açıldı.
KOCAELİ BİLİM MERKEZİ
Bu bilim merkezi Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesidir.
KAYSERİ BİLİM MERKEZİ
Kayseri'de bulunan bu bilim merkezi ise 2016'da hizmete açıldı.
ELAZIĞ BİLİM MERKEZİ
ANTALYA BİLİM MERKEZİ
MÜZEYYEN ERKUL GAZİANTEP BİLİM MERKEZİ
TRABZON ÖZDEMİR BAYRAKTAR BİLİM MERKEZİ