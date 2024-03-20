Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi

Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de bulunan 7 bilim merkezini derlendi. İşte o bilim merkezleri...
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Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi 1

Türkiye'de birçok bilim merkezi bulunuyor. TÜBİTAK'ın açılımıyla bilim merkezlerinde de artış yaşandı.

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Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi 2

İşte TÜBİTAK destekli kurulan 7 bilim merkezi:

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Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi 3

KONYA BİLİM MERKEZİ

TÜBİTAK desteğiyle kurulan ilk bilim merkezlerinden biridir. Merkez 2014'te açıldı.

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KOCAELİ BİLİM MERKEZİ

Bu bilim merkezi Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesidir.

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Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi 5

KAYSERİ BİLİM MERKEZİ

Kayseri'de bulunan bu bilim merkezi ise 2016'da hizmete açıldı.

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ELAZIĞ BİLİM MERKEZİ

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ANTALYA BİLİM MERKEZİ

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MÜZEYYEN ERKUL GAZİANTEP BİLİM MERKEZİ

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Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi 9

TRABZON ÖZDEMİR BAYRAKTAR BİLİM MERKEZİ

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Türkiye'deki 7 bilim merkezi listelendi 10
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