Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu

Editör: Merve Kızılalp

Sıfır otomobil almak isteyenlerin ilk tercihi fiyat araştırması oluyor.

Aracın yakıt türü, vergi giderleri, yetkili servis ağı ve aracın sürüş kalitesi de kullanıcılar tarafından büyük önem taşıyor.

"En ucuz sıfır otomobil hangisidir" ya da "sıfır olarak hangi araçlar en iyidir" sorusunun cevabı ise bu haberde derlendi. Sürücülerin en çok tercih ettiği ucuz otomobillerin listesi ise şu şekilde:

1- HYUNDAİ i10

Koreli otomobil şirketinin i10 modelinin 1.0 MPI 67 Hp motorlu Jump donanım seviyesi 385 bin TL.

2- FIAT EGEA SEDAN

Koreli otomobil şirketinin Egea modelinin 1.4 Fire 95 Hp Easy donanım paketli manuel versiyonu ile 392 bin TL.

3- FIAT EGEA HACKBACK

Yine Fiat'a ait olan Egea Hackback'in 1.4 Fire 95 Hp Street donanım paketi ile 450 bin 900 TL.

4- RENAULT TALİANT

Fransız otomobil şirketinin Taliant modelinin 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketi 457 bin TL.

5- RENAULT CLİO

Yine Renault'a ait olan Clio'nun 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketi 463 bin 900 TL.