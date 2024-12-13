Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 7 yıl önce sığınan 26 yaşındaki Muhammet Velit Bitar AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Bitar, "Savaştan dolayı Türkiye'ye geldim ama artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ailem Suriye'de, ben tek başıma gelmiştim. Burada evlendim, çocuğum oldu ve ailemi alıp ülkeme dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını ülkesinde büyüteceği için mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki Mustafa Serhan ise "Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktı. Bizim Türkiye'ye can borcumuz var. Ülkemize gideceğim için çok mutluyum. Zalim Esed gittikten sonra herkes mutlu olur. Zalimle yaşanmaz" şeklinde konuştu.