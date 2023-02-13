Türkiye'deki trajedinin deprem ülkesi Japonya'da yaşanmaması da kader planı mı?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde etkili oldu. Başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere büyük yıkıma neden olan depremde son açıklamaya göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine yaptığı ziyaret sırasında bir depremzedeye "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler” demişti. Erdoğan’ın sözleri büyük tepki çekerken akıllara Japonya örneği geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Japonya’nın depreme ne kadar hazırlıklı olduğuna dikkat çekilerek “Türkiye’de yaşananların Japonya’da olmaması kader planı mı?” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

JAPONYA DEPREME NASIL HAZIRLANDI?

Deprem geçmişi nedeniyle Japonya dünyada diğer ülkelere göre depreme en hazırlıklı ülke olarak tanınıyor.

Tokyo Metropol yönetimi, binaları depreme daha da dayanıklı hale getirerek yeni revize ettiği plana göre 2030’a dek Tokyo’yu doğrudan vurması beklenen 9 şiddetindeki çok büyük bir depremde yaşanacak can kaybını ve maddi hasarı bir önceki tahmine göre yüzde 30 indirecek önlemler alacağını açıkladı.

Önceki tahmine göre böyle bir depremde Tokyo’da 61 bin kişinin öleceği ve 194 bin binanın da zarar göreceği tahmin ediliyordu.

Metropol yönetimi, yeni ortaya çıkan risk faktörlerine göre de tedbir almayı sürdürüyor.

Örneğin şehirde gökdelenlerin sayısının artmasıyla bir deprem sırasında elektriğin kesilmesi tehlikesi karşısında her kata jeneratör ve batarya sisteminin kurulması düşünülüyor.

Plana göre toplanma merkezlerinde Wi-Fi noktaları kurulması da var. Son olarak afet zamanında yerel düzeyde liderlik yapabilecek insanların yetiştirilmesi var.

AFET ÖNLEME SİSTEMİ TÜM HAYATA ENTEGRE DURUMDA

Japonya’da afet önleme sistemi hayata entegre olmuş durumda.

Ülkede kullanılan akıllı cep telefonlarının hemen hepsinde deprem vurmadan 5-10 saniye önce insanların kendilerini korumaya almasını sağlayan bir deprem ikaz sistemi kurulu.

Ayrıca isteyenler Safety Tips veya Yurekuru adlı erken uyarı sistemi uygulamalarını da indirebiliyor.

Japonya’da kurallara göre her evde afet öncesinde acil durum kiti bulunduruluyor. Daha okul öncesinden itibaren çocuklara doğal afet tatbikatları yaptırılıyor. Deprem sırasında herkes ne yapacağını biliyor. Örneğin, masa gibi sağlam bir eşyanın altına girmeleri ya da en azından başlarını yastıkla korumaları öneriliyor.

Deprem bitene dek hareket etmemeleri veya dışarı fırlamamaları öneriliyor. Aynı şekilde yüksek bir binada iseniz sarsıntı bitene dek binadan çıkmamanız ve camlardan uzak durmanız, asansördeyseniz her katın düğmesine basıp hemen inmeniz gerekiyor.

Depreme dışarıda yakalananların ise açık alanda durmaları gerekiyor. Deprem sonrasında ise insanlara bölgesel toplanma ve acil durum merkezlerine gitmeleri salık ediliyor.