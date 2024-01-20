Türkiye'deki ünlü bankanın adı değişti. Yeni adı KAP'a bildirildi

Kaynak: KAP
Türkiye'deki ünlü bankanın adı değişti. Yeni adı KAP'a bildirildi
Türkiye’nin finans sektöründeki önemli isimlerden biri olan Adabank, yeni bir isimle yoluna devam ediyor. Bankanın yeni adı, “Dünya Katılım Bankası” olarak belirlendi. Adabank’ın yeni ismi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirildi.

Türkiye'deki ünlü bankanın adı değişti. İsim değişikliğiyle ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yapıldı. Adabank’ın yeni ismi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirildi. AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Adabank Anonim Şirketinin ticaret unvanının “Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi” şeklinde tescil edildiğini açıkladı.

Böylece, Adabank’ın ticaret unvanı değişmiş oldu. Bu isim değişikliği, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

Bildirimde, “Şirketimizin yüzde 70 oranında ve şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ’nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; 'Adabank Anonim Şirketi’nin ticaret unvanının ‘Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi’ olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu şirketimize bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜRETİCİLERİNDEN

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Ahlatcı Holding’in bünyesinde yer alan bir şirkettir. Ahlatcı Holding, 7 farklı sektörde 49 şirket ve 5100 çalışanıyla faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur.

Holding’in halka açık olan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş. isimli iki şirketinin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ahlatcı Holding, Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı konusunda lider konumdadır.

Holding, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında altın ihracatında birinci sırada yer almıştır. Holding, aynı zamanda kuyumculuk ve altın sektörlerinde Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olarak bilinmektedir.

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