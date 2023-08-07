Türkiye’den Almanya’ya sığınma talebi 1 yılda yüzde 200 arttı

Almanya’ya sığınma talepleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarken, Türklerin sığınma başvuruları ise yüzde 200 arttı.

Türkiye’den Almanya’ya sığınma talebi 1 yılda yüzde 200 arttı

Alman Welt gazetesinde yer alan habere göre, Almanya’daki sığınmacı sayısı bu yılın ilk yedi ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 78 arttı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) göre göç krizi derinleşirken, Temmuz ayında 23.674 ilk iltica başvurusu yapıldı. Bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79 ve Haziran ayına göre yüzde 2 daha fazla olduğu açıklandı.

2023 yılında en çok başvuru yapanların milliyetleri ise Suriyeliler (51.692), Afganlar (31.334) ve Türkler (23.082) olarak açıklandı. Bunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203 daha fazla insanın iltica sistemi aracılığıyla İstanbul Boğazı'ndan Almanya'ya göç ettiği anlamına geldiği belirtildi. Suriyeliler (artı yüzde 80) ve Afganlar (artı yüzde 84) arasında başvurularda büyük bir artış olduğu dile getirildi.

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