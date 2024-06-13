Türkiye’den altınları kaçırmak isterken yakalandı

Kaynak: İHA
Türkiye’den altınları kaçırmak isterken yakalandı

Bulgaristan’a seyahat eden bir Türk vatandaşı, Hamzabeyli sınır kapısının karşısında bulunan Lesovo sınır kapısında, 40 bin euro değerinde 4.2 kilogram ağırlığında kaçak altın takılarla yakalandı.

Türkiye’den yola çıkan ve Bulgaristan’da daimi ikametgahı olan S.K. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan detaylı aramada, gizli bölmelerde ve sürücünün giysilerinde saklanmış 206 adet altın takı bulundu.

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Gümrük yetkilileri tarafından ele geçirilen ve toplamda yaklaşık 4.2 kilogram ağırlığında olan bu mücevherlerin, ilk değerlendirmelere göre 14 ayar altından yapıldığı tespit edildi. Kaçakçılıkla mücadele ekipleri, bu altın takıların yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmaya çalışıldığını belirledi.

Olayla ilgili olarak S.K. hakkında Yambol Bölge Savcılığı tarafından kontrol edilen bir soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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